Rodolfo Hernández anunció reestructuración de personal en la dirección de tránsito

Ante los recientes hechos y el llamado de atención que el pasado lunes hizo el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, a los agentes de tránsito por la imposición de cepos a varios vehículos que estaban estacionados en bahías, el mandatario anunció un plan de manejo de personal para analizar las funciones que está cumpliendo cada funcionario.



“No hemos sido capaces de hacer entender a los alféreces y se siguen presentando irregularidades, se realizará un plan de manejo de personal porque hay 550 funcionarios. Vamos a ver cuántos sobran, vamos a ver cómo extirpamos ese cáncer que hay en tránsito”, dijo el alcalde.



Agregó el mandatario que, “ya con la norma no se pudo, me voy a arriesgar a sacar a unos para sentar un precedente y que me demanden si quieren”, agregó.



Finalmente el mandatario dijo que había en curso un proceso por un tema de provisionalidad y ya fue desvinculado un agente, en esta situación hay cuatro agentes más de tránsito.



