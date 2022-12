Sanción a Darío Rodríguez es desproporcionada: analista Rafael Sanabria

Polémica provocó en círculos deportivos la sanción de la Dimayor al delantero 'leopardo' Darío Rodríguez por la simulación de una falta que le significó tarjeta roja a Abel Aguilar en el primer partido de cuartos de final.

Para el analista arbitral Rafael Sanabria la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor es desproporcionada.

"Es totalmente exagerado que le impongan al jugador una multa de más de 40 millones de pesos, cuando por una tarjeta roja la multa económica no supera los 300 mil pesos. Sobre la sanción de dos semanas, eso no tiene antecedente por una simulación, no merecía mas de una o dos fechas", explicó.

Por su parte el asesor directivo del Club Atlético Bucaramanga dijo en entrevista con BLU Bucaramanga que el equipo apelará la sanción económica impuesta a Rodríguez mientras acudira a la reposición de la sanción de inhabilidad por dos semanas.

Se espera un nuevo pronunciamiento de la Dimayor confimando o modificando la sanción.

