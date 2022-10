Se entregó taxista que robó a una mujer después de llevarla a su casa

Una mujer de 40 años salió a departir con un grupo de amigos a una discoteca ubicada en el centro de Bucaramanga. Al salir, en la madrugada, decidió tomar un taxi para trasladarse a su vivienda. En el camino todo parecía normal y el taxista no mostro ninguna actitud sospechosa.

"En el camino solo me preguntó si alguien me estaba esperando, le dije que no y le cancelé la carrera. Me bajé del carro y cuando agarré las llaves para abrir la puerta de la casa, llegó por detrás y me quitó el bolso donde llevaba dinero y cosas personales. Yo corrí detrás de él y alcancé el carro, pero él arrancó y yo caí al suelo. No pude hacer nada", relata la víctima.

La mujer denunció a las autoridades el episodio y tras una fuerte investigación en coordinación con el gremio de taxistas se logró dar con la identidad del conductor.

Por presión de las autoridades el hombre decidió entregarse voluntariamente a las autoridades y responder por el delito que cometió. Sin embargo, un juez lo dejó en libertad por no haber una denuncia formal. Esto generó indignación en el gremio de taxistas quienes hicieron presión para que el hombre se entregara.

