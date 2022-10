Seguiremos invirtiendo en la refinería de Barrancabermeja: Ecopetrol

Mediante comunicado, la empresa Ecopetrol aclaró a la ciudadanía la situación de la refinería de Barrancabermeja.



“Ecopetrol ha fortalecido esta importante refinería. En los últimos años, la compañía ha invertido más de 4.000 millones de dólares (más de once billones de pesos a precios actuales), para contar con una refinería moderna, segura y actualizada tenológicamente.



Con estas inversiones se construyeron siete nuevas unidades de Hidrotratamiento (HDT) para reducir el contenido de azufre en la gasolina y el diésel. Así mismo, se realizó el Plan Maestro de Servicios Industriales para la actualización de los sistemas de tratamiento de agua, aire y generación eléctrica; y se puso en marcha un moderno Centro de Optimización.



Ecopetrol tiene la firme intención de mantener la refinería de Barrancabermeja como el mayor activo estratégico para el abastecimiento de combustibles limpios en el país.



La Empresa reitera que seguirá invirtiendo en la modernización, mantenimiento y actualización de la refinería de forma ordenada y bajo condiciones de racionalidad financiera que no afecten la solidez de la Empresa…”señaló el comunicado.



Ecopetrol hizo un llamado a los habitantes de Barrancabermeja para que contemplen el actual entorno de precios internacionales del crudo que plantea retos financieros e imponen una seria disciplina de capital a la empresa.



Sin embargo, pese a esta situación, en 2017 la refinería de Barrancabermeja invertirá 530 mil millones de pesos, los cuales tendrán un considerable impacto en la economía local.



Por último la empresa rechazó los llamados a una movilización y a un paro cívico.



“Ecopetrol invita a no desinformar a los barranqueños sobre falsos planes para acabar el mayor centro de refinación de Colombia. Ecopetrol hace un llamado para que se mantenga el orden público en el puerto petrolero, como una forma de contribuir a la construcción de un país en paz y aportar al bienestar de Barrancabermeja, Santander y Colombia”.





