Senador Jaime Durán pide a Minhacienda no vender acciones del AMB

La posible venta de un paquete de acciones del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga a inversionistas privados, denunciada por el sindicato de la entidad, se convirtió en un tema que llegó al Congreso de la República, donde senadores santandereanos rechazaron la opción.



El senador Jaime Durán Barrera, presidente de la Comisión Segunda, envió en las últimas horas una carta al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pidiéndole que no venda el 15 % de las acciones que tiene la Nación en la empresa.



“Los santandereanos y mucho más los bumangueses, no aceptamos que empresas foráneas asuman la gerencia y el control de un recurso estratégico para la vida cotidiana y el desarrollo de la capital del departamento”, señala el congresista en la misiva.



Para el senador Durán, enajenar la participación del gobierno nacional en el Acueducto puede acarrear consecuencias en el suministro equitativo del servicio hidrológico de la capital de Santander.



“Señor ministro, no contribuyamos a despilfarrar, malgastar o desaprovechar el patrimonio hídrico e hidrológico de Santander ya que el futuro de su capital Bucaramanga, dependerá de las inversiones programadas y vigiladas desde el Gobierno y los organismos de Control, porque la plusvalía y las ganancias, no serían para terceros, sino para la inversión”, asegura el senador.



Otros dos congresistas de la bancada santandereana consultados por BLU Radio se mostraron de acuerdo con el pronunciamiento del senador Durán Barrera.



