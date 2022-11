"Ser amigo del concejal Uriel Ortíz no me hace un bandido" edil Dario Gómez

En entrevista con BLU Radio Bucaramanga, Gómez describió que tras el cruce de palabras que tuvo con el alcalde de Bucaramanga, durante la celebración del día del edil, su imagen públoca ha sido afectada y ha terminado victimizando a su familia.

"Yo solo hice algunas críticas al alcalde sobre los problemas que hoy en día tienen los niños en el colegio y le estaba pidiendo que mostrara las pruebas de sus denuncias de corrupción en las administraciones anteriores, pero se ofuscó mucho, me llamó bandido y su hijo, que estaba en el sitio, me mandó a sacar", explicó.

El edil contó que ante los comentarios y matoneo del que comenzó a ser víctima su hijo de 11 años por el incidente, el niño le pidió que le ayudara a escribir una carta en la que le pide al alcalde le explicque por qué llamo a su padre "bandido".

"El alcalde me relacionó con el concejal Uriel Ortíz y me dijo que por eso yo también era un bandido, yo no niego que conozco y soy amigo del concejal pero eso no me convierte en un delincuente", aseguró el edil.

