"Si gana el NO, la consecuencia será la guerra": Cesar Gaviria

Así lo afirmó el expresidente César Gaviria Trujillo, coordinador de la campaña por el SÍ en el Plebiscito por la Paz, durante la Cumbre de Gobernadores Santander 2016.





Gaviria Trujillo fue enfático en afirmar que el plebiscito no puede ser politizado y se les debe dar oportunidad a los colombianos de elegir de forma consciente, luego de conocer el acuerdo de paz en La Habana.





“Hay que borrar esos equívocos que se han tejido sobre el proceso de paz. Nuestra tarea es explicar el acuerdo. Hay que borrar ese mundo de falacias y temores que se han sembrado en torno al proceso y acuerdo de paz con las Farc”.





También advirtió que el esfuerzo del Gobierno Nacional tiene que verse reflejado en un compromiso de querer cambiar el pensamiento y apostarle a la paz verdadera.





“La consecuencia de que gane el NO, es la guerra. El proceso de La Habana fue muy riguroso, no hay comparación alguna con el proceso de El Caguán. La paz debe lograrse con medios pacíficos y no con la guerra”, aseguró Gaviria.





También recalcó en el papel del Gobierno en hacer una inversión importante en zonas de conflicto para disminuir la pobreza y la brecha entre el cambo y la ciudad.





“Ese cuento de que estamos entregando el país a las Farc, eso no tiene sentido. Que las Farc estarán en política: Sí. Con todo el esfuerzo que hemos hecho y no fuimos capaces de eliminarlos, el mejor camino es el acuerdo”.





Sostuvo que el mejor camino es darle paso a la paz, o de lo contrario solo se conseguiría seguir en guerra.





