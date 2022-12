Si pensaban que cambiaba el apoyo por dádivas se equivocaron: Rodolfo Hernández

Se adelanta una recolecta de firmas para pedir la revocatoria de mandato del alcalde Rodolfo Hernández. Al parecer, quienes apoyaron su candidatura hoy buscan que sea sacado del poder.





“Ellos tienen derecho, es una acción democrática que contempla la constitución para la revocatoria de los mandatos. Pero si me apoyaron pensando que yo cambiaba el apoyo por dádivas se equivocaron porque yo no me comprometí a eso”, aseguró el alcalde Hernández.





El mandatario local aseguró que su compromiso era solucionar los problemas financieros que tiene la ciudad lo cual aseguró “no es fácil” por la forma en “que administraban la ciudad y apenas tenemos recursos se los aplicamos al colectivo ciudadano”, indicó Hernández.





Con relación al Concejo de Bucaramanga recordó que sus funciones son hacer control político, control fiscal y control constitucional; y tampoco conseguirán dádivas de su mandato.





