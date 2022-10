Siga estos consejos para protegerse del sol ante fuerte ola de calor

Frente a la temporada seca que se vive en Santander, los organismos de Gestión del Riesgo entregaron recomendaciones a los ciudadanos para que se protejan de los rayos UV.



“Esta temporada no está considerada como un fenómeno del Niño pero si nos ha traído problemas de abastecimiento de agua y hemos apoyado con carrotanques a estas comunidades. Otro efecto grave son los incendios forestales. Pero sin duda los efectos silenciosos como los daños a la piel son los que más preocupan por eso es indispensable que la gente se proteja”, dijo Ramón Ramírez, coordinador de Gestión del Riesgo en Santander.



Consejos para protegerse del sol



Con el fin de prevenir daños irreversibles en la piel, es muy importante protegerse adecuadamente para evitar quemaduras u otras enfermedades.



• Evite la exposición directa al sol en horas del mediodía (12:00 m y 2:00 p.m.)



• No exponga a los niños a la luz directa del sol pues su piel es más sensible, utilice bloqueador FPS 50 para protegerlos.



• Elija el factor de protección solar adecuado para su piel. Para los niños menores de 5 años y adultos mayores lo ideal es que utilicen bloqueadores mayores a 50 FPS y en adultos (25, 30, 35 o 50).



• Utilice suficiente protector solar y recuerde que se elimina con el sudor, con el roce de la tela (por ejemplo, el bañador o la toalla) o al bañarse por eso es importante volver a aplicar después de 3 horas.



• Consuma alimentos ricos en vitamina E y calcio.



• Utilice ropa en algodón que cubra su piel del sol. Opte por telas frescas y que no expongan su piel a los rayos UV.



• Utilice gafas de sol para evitar daños oculares.



• Beba agua en abundancia, es importante mantenerse hidratado.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM