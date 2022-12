Sindicato de acueducto de Bucaramanga se rebajará beneficios por salvar empresa

Antes de cumplirse el ultimátum dado por el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, a los trabajadores del acueducto para que se rebajen beneficios hasta en un 50%, o de lo contrario crearía una empresa paralela, el sindicato presento una contrapropuesta.





“Presentamos una propuesta para reducir en $6.900 millones de pesos al año en temas de medicina prepagada, reducir horas extras y que los directivos de la compañía no se beneficien de los logros laborales ganados por el sindicato”, manifestó Oscar Estupiñán, fiscal del sindicato del acueducto.





El alcalde Rodolfo Hernández ya había manifestado que el acueducto de Bucaramanga está en grave crisis financiera y a punto de la quiebra. Sin embargo, el sindicato ha desmentido esta versión y además agregaron que “no renunciaremos a beneficios extralegales como el pago de prima de vacaciones y por antigüedad, porque el acueducto no está quebrado, lo que pasa es que no hay ganancias, porque todo lo que se recoge vía tarifa se va para cancelar nómina y unos sobrecostos financieros enormes”.





La Alcaldía de Bucaramanga había dado plazo hasta este 10 de agosto para que los sindicalistas tomaran la decisión de rebajarse estos beneficios o de lo contrario crearía una nueva empresa, liquidando a los empleados que lo deseen para vincularlos a esta nueva propuesta.





Sin embargo, tras recibir la respuesta del sindicato, la Alcaldía de Bucaramanga informó que analizará la contrapropuesta de los trabajadores del acueducto para tomar una determinación.





