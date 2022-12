Supersalud entregó informe de las 10 EPS con más quejas de los usuarios

Cafesalud, Coomeva y Nueva EPS son las que ocupan los primeros lugares y registran las mayores quejas de usuarios por mal servicio.

“En Bucaramanga hemos recibido 12.807 peticiones, quejas, reclamos y denuncias principalmente por fallas en la asignación de consultas médicas especializadas, no entrega de medicamentos no pos, no entrega de medicamentos pos y autorizaciones”, dijo Marianela Sierra, directora de atención al usuario de la Supersalud.

La Supersalud manifiesta que la cifra es estándar y no está aún al punto de declararse una crisis pero se deben corregir todas las falencias debido a que si una EPS recibe un mayor número de usuarios se eleva el número de PQR.

“La Superintendencia de Salud busca generar soluciones a través del grupo Soluciones Inmediatas de Salud tomando estas quejas que tienen una urgencia vital y gestionando su inmediato cumplimiento para procurar que no esté en riesgo la vida de ningún usuario. Por otro lado hacemos inspección y vigilancia para poner a las EPS con mayores PQR en planes de mejora”, aseguró Sierra.

La Supersalud también estuvo reunida con las autoridades departamentales en conferencias para entregar mayores detalles de este informe.

