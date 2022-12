Suspenden a estudiante que protagonizó protesta en colegio de Bucaramanga

El estudiante de 11 grado fue suspendido luego de un proceso disciplinario que le abrieron las directivas de la institución por las protestas que él y varios estudiantes realizaron en enero pasado en rechazo a la implementación de la jornada única.



La familia del joven interpuso una acción de tutela y un juez ordenó una medida cautelar donde se levanta la suspensión. Sin embargo, el estudiante el estudiante no recibe clases.



“Fallan en contra del muchacho y lo suspenden por cuatro días, se interpone el recurso de apelación y nuevamente fallan en contra de los muchachos. Posteriormente se interpone una acción de tutela y se solicita que se decreten medidas cautelares para suspender la sanción del colegio”, señaló el abogado defensor, Hernán Morantes.



El padre del menor Carlos Andrés Suárez asegura que su hijo ha asistido al colegio pero no le permiten recibir las clases.



“Al colegio formalmente no los han notificado y se están acogiendo a la última decisión en contra de los muchachos. Hasta que el juzgado no los notifique a ellos pues no van a tomar ninguna decisión”, indicó Carlos Suárez, padre del joven.



El colegio María Goretti no se ha pronunciado aún sobre este caso.



