Suspenden servicios de segundo nivel a 17 mil usuarios de EPS la Salud Vida

El Instituto de Salud de Bucaramanga, ISABU suspendió servicios de segundo nivel en el hospital del Norte y la UIMIST a los usuarios de la EPS Salud Vida.



“Hay que precisar que se seguirá prestando atención en centros de salud y hospital del norte con urgencias y primer nivel. Sin embargo, cirugías, medicina interna, pediatría o servicios con especialistas no se seguirán prestando porque no se han podido contratar con la EPS Salud Vida. Ellos no acceden porque tienen un intermediario que les presta estos servicios. Pero este intermediario ya han sido denunciado por mal servicio”, señaló Juan Eduardo Durán, gerente de ISABU.



El ISABU señaló que se ha visto obligado a no prestar estos servicios por petición de la misma EPS.



“Todos los servicios con especialistas serán remitidos a la EPS Salud Vida nos indique. Cabe resaltar que con la EPS hay unas deudas altas y es con la que más dificultades tenemos en convenios”, agregó Durán.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM