Taxistas organizan bloque de búsqueda contra Uber en Bucaramanga

Los taxistas de Bucaramanga han manifestado su descontento por el aumento de la ilegalidad en plataformas como Uber. Por eso proponen conformar un grupo para poner en evidencia a los informales.



“Las autoridades son las que tienen que hacer cumplir la ley y están omitiendo esta función. Los compañeros taxistas nos hemos reunido y decidimos hacer algo para enfrentar este flagelo de manera organizada. Nosotros como ciudadanos podemos hacer eso porque somos veedores para hacer que se cumpla la ley”, señaló Giovanny Rueda, vocero de los taxistas.



Los conductores aseguran que irán a los retenes con pruebas para que no se omitan los comparendos contra los vehículos de Uber.



“Vamos a presentar todas las pruebas necesarias para que estas personas sean sancionadas y contamos con el apoyo del juez 15 administrativo que ordena a que se combata la ilegalidad. Hay personas que tienen hasta 6 carros o flota de vehículos trabajando para esta aplicación. Queremos presentar videos, llamadas y fotografías de manera que no puedan decir que no estaban prestando el servicio”, añadió Rueda.



El objetivo, según el gremio de los taxistas, es que los comparendos se hagan efectivos y que se cumpla con la orden del juez de aumentar el cobro de parqueadero y de grúa a los informales, que se haga suspensión de la licencia o si son reincidentes que se les inmovilicen los vehículos.



Por último añaden que no se trata de cumplir con la función de los agentes de tránsito sino de hacer veeduría para combatir la ilegalidad.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM