Testigo de caso que compromete a concejal Wilson Mora denunció amenazas

El testigo de este polémico caso que compromete al concejal de Bucaramanga y exgerente de la Terminal de Transportes, Wilson Mora, asegura que desde hace 3 meses cuando decidió denunciar la irregularidad de las líneas telefónicas comenzaron las amenazas.



“Decidí el 29 de noviembre de 2016 volver esto público. Me llamaron a decirme irresponsable y que jugué con la comida de mucha gente. Me mandaron un ramo de flores a mi casa diciendo ‘descansa en la paz del señor’. En la Fiscalía no puedo denunciar a nombre de un desconocido pero aun así la Fiscalía me dice que no puede hacer mucho”, señaló José Linero.



Este hombre también manifiesta que tuvo que huir de la ciudad hacia el campo porque teme por su integridad y la de su familia.



“En las llamadas amenazantes me dicen que me debo retractar y que si no lo hago me sacarán los ojos. Tengo los registros de las llamadas que se originan desde Bucaramanga”, señaló Linero.



La denuncia de Lineros consistió en hacer pública la denuncia por la adquisición de 1.500 líneas telefónicas del operador Claro a nombre de la Terminal de Transportes y que fueron usadas para la campaña de Wilson Mora al Concejo. Sin embargo, a mayo de 2016 esas líneas dejaron una deuda de 207 millones de pesos.



“Eso fue un negocio entre el doctor Wilson y yo pero mi intención era seguir con el negocio de las líneas pero que estas continuaran a nombre de la Terminal. El doctor Mora me dijo que no que había que cancelarlo. Pero la deuda siguió y a mí me tienen embargado porque yo era el garante de ese negocio. El doctor Mora fue a Claro tal y como lo acordamos para decir que ese negocio no era de nosotros y así quedó grabado en una conversación con él”, señaló Lineros.



El hombre pide a las autoridades que su caso sea tenido en cuenta y que se tomen cartas en relación a las amenazas que ha recibido.