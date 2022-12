Trabajadores de la Alcaldía protestan por retraso en pago de salarios

Los trabajadores de la administración municipal decidieron protestar por el atraso en el pago de salarios de nómina de los funcionarios de la Alcaldía y de institutos descentralizados.

Publicidad

Aseguran que hay 3 y 4 meses de retraso en el pago de sueldos. Los trabajadores se mantendrán en un mitin a la espera de una respuesta.

“Esperamos que realmente hagan gestión porque el error de la Alcaldía ha sido la falta de gestión de recursos para pagarle a los trabajadores y para inversión social”, dijo Martha Díaz del sindicato de la Alcaldía.

Publicidad

Son cerca de 500 trabajadores los directamente afectados con este problema y también está en riesgo el pago de la prima de fin de año.

Publicidad

“La secretaria de Hacienda nos dice que está esperando a que ingresen recursos y eso no puede ser porque sabemos que en diciembre nadie paga. A los contratistas OPS tampoco se les ha pagado un peso y si continúan trabajando. No hay plata porque esta administración solo ha mirado por el espejo retrovisor a echarle la culpa a la corrupción y no hizo gestión”, aseguró Díaz.

Los trabajadores también rechazaron la afirmación de que la Alcaldía está en quiebra y manifiestan que solo está afectando la imagen de la ciudad.

Publicidad

Por último, esperan mantener la protesta y no descartan entrar a huelga de hambre.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM