Trabajadores de la Ruta del Sol bloquean la troncal del Magdalena Medio

La protesta se realiza en el sector de Los Pinos donde está ubicado uno de los campamentos de estos trabajadores. Cientos de personas salieron a protestar y bloquear la troncal del Magdalena Medio para exigir el pago de miles de millones por sus servicios.



Estos trabajadores piden apoyo del Gobierno Nacional pues no han sido escuchados y decenas de mulas bloquean la vía y no permiten el tránsito entre Sabana de Torres y la Costa Atlántica.



“Se han dedicado a hablar del escándalo de Odebrecht porque nadie habla sobre el dinero que nos deben. Es una cantidad grande de plata la que nos deben por nuestros servicios y exigimos una mesa de trabajo para exponer nuestra situación. No vamos a cesar las protestas hasta que nos presten atención”, indicó Alexis Melendez, trabajador de la Ruta del Sol.



Son más de 1.200 personas de sectores como restaurantes, hoteles, volqueteros, entre otros, las que están afectadas directamente con la parálisis de las obras a cargo de la empresa Consol de Odebrecht.



“Están vinculados proveedores y varios locales comerciales. Nos deben pagos desde octubre de 2016. Nos habían hecho un pago pequeño pero después de la investigación no hemos recibido nada. Nos dicen que hasta tanto no les paguen a Consol no nos van a pagar y estamos al orden de la quiebra”, señaló Melendez.





