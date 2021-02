Tras deambular por el país, encuentran en el Magdalena Medio a universitario perdido hace 10 meses

Rafael Salazar salió sin rumbo fijo de la finca donde su familia pasaba las primeras semanas de la cuarentena obligatoria, en Cundinamarca.

El estudiante de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional se les voló a sus padres el 12 de abril de 2020 y solo este lunes 15 de febrero lo volvieron a ver.

El hombre de 31 años que padece problemas de esquizofrenia, deambulaba perdido, desorientado, en el sector de Caño Negro, una zona rural de Yondó en Antioquia, a 280 kilómetros de su casa.

Su presencia despertó sospechas entre algunos campesinos que les avisaron a las autoridades. Hombres del Ejército y la Policía lo ubicaron y aunque al comienzo se tornó agresivo, Salazar fue controlado y explicó su situación personal. Su narración permitió llegar hasta sus angustiados padres.

Luz Helena Cobos, la mamá de Rafael, salió a su encuentro apenas le dieron la buena noticia y con su esposo arribaron a Barrancabermeja, luego de 304 de no ver a su hijo. “Estoy muy feliz, gracias a Dios lo encontré. Él necesita una medicación especial, lo buscamos por todo el país. En algunas ocasiones me llamaba, pero no sabía con exactitud dónde se encontraba”.

La única pista de su familia sobre su paradero era cuando le consignaban algún dinero y lo reclamaba en departamentos como Bolívar, Magdalena y otras regiones del país.

La madre reveló que este deportista que practicaba atletismo y natación, sufrió hace tres años de trastorno esquizoafectivo, que se caracteriza por presentar alucinaciones y delirios combinados con afectaciones del estado de ánimo como depresión.

Gracias a información suministrada por la comunidad de Yondó logramos la ubicación de Rafael David Salazar de 31 años de edad, quien se encontraba desaparecido desde el año pasado cuando salio de una finca en ubicada en el D/pto de Cundinamarca. pic.twitter.com/FexjkejwRA — CR. Gustavo Adolfo Martínez Bustos (@PoliciaDEMAM) February 15, 2021

Luego de esta triste y angustiosa situación, doña Luz Helena espera que Rafael retome sus medicamentos para que pueda volver a trabajar en la oficina contable que la familia posee en Bogotá. “Para mí de mamá era muy terrible levantarme y no saber dónde estaba mi hijo. Volví a vivir”.