Tutela ordena suspender pico y placa zonal, no solo a un comerciante: Jueza Yolanda Sarmiento

Para la Juez Dieciséis Civil Municipal de Bucaramanga, Yolanda Sarmiento, el fallo de tutela que profirió ordenando la suspensión del pico y placa zona debe beneficiar a toda la comunidad afectada y no solo al comerciante Oswaldo Abril, a quien la dirección de Tránsito eximió de la medida.

En entrevista con BLU Radio Bucaramanga la jueza confirmó que ya se dio apertura al incidente de desacato y fueron notificados el director de Tránsito Miller Salas y el alcalde Rodolfo Hernández.

“Con la tutela se protegieron los derechos de una sola persona y consecuencialmente con esa medida de protección deben ser beneficiados y amparados los derechos del resto de la comunidad”, explicó la jueza Sarmiento.

Según Sarmiento debe entenderse que al protegerse los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la igualdad del señor Oswaldo, el resto de comunidad salió favorecida, en atención a que la medida del levantamiento no podía dirigirse solamente frente al señor comerciante porque es general y que afecta a cierta comunidad, en este caso a los comerciantes del centro.

“Al ser un acto administrativo general, y si bien se están garantizando los derechos de una sola persona, beneficia a los demás afectados porque no podía darse una orden que se levantara el pico y placa solamente en relación al accionante. La cuestión no era que se le levantara a él, la cuestión de la tutela es que se ve afectado porque sus cliente no pueden ingresar a la zona del centro”, indicó.

Conflicto jurídico con acción popular

Consultada por los argumentos de la Alcaldía de Bucaramanga sobre un conflicto con una acción popular anterior la jueza evitó referirse a profundidad sobre el particular.

“Eso va a ser objeto de análisis y no me puedo adelantar, no puedo pronunciarme porque se va a fallar un incídete de desacato que está en trámite y ya se notificó al director de tránsito y al alcalde que está en curso”, dijo.

