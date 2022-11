Un egresado de la UIS es el mejor profesor de español en Estados Unidos

La Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués de los Estados Unidos (National Spanish Teacher of the Year by the American Association of Teachers of Spanish and Portuguese), condecoró como el mejor profesor de lengua española en ese país, al colombiano, Israel Fernando Herrera.

El galardonado nació en Bucaramanga, inició su pregrado en 1992 en la Universidad Industrial de Santander, UIS. En el 2002, terminó sus estudios y obtuvo el título en la especialización Pedagogía en informática, en la misma institución.

Esta distinción es considerada, en Norteamérica, como el máximo reconocimiento que un educador de cultura y lengua puede recibir en su carrera profesional.

