Unas 200 personas afectadas por retrasos en vuelos del aeropuerto Palonegro

El aeropuerto Palonegro registra retrasos en entrada y salida de vuelos desde tempranas horas del 11 de noviembre debido a los problemas en el aeropuerto El Dorado.





Son más de 200 personas las que esperaban vuelo desde las 5:50 a.m. en adelante y han tenido que esperar horas en la terminal aérea en espera que la aerolínea les dé una solución. Algunos denuncian que mujeres, adultos mayores y niños debieron aguantar frío porque la aerolínea no les brindó atención.





“Tengo que viajar a Bogotá y me preocupa que se retrase más el vuelo. No sé cuál es el problema en sí pero parece que es algo que sucede en la pista del aeropuerto El Dorado”, dijo Antonio González afectado.





Los vuelos fueron reprogramados y comenzaron a ser despachados los pasajeros que esperan viajar a Bogotá.







BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM