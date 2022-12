Unas 30 personas fueron atacadas por abejas africanas en Oiba, Santander

El ataque de abejas africanas afectó a más de 30 personas que asistían a una misa principal en la iglesia de Oiba, Santander.





Los afectados registraron mareo y aceleración en el ritmo cardiaco por lo que fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial; dos de ellas revisten gravedad y fueron trasladadas al municipio de El Socorro.





El enjambre estaba ubicado en las afueras de la iglesia y fue necesario que los bomberos y organismos de socorro aplacaran con agua a las abejas que se habían esparcido por las calles de la localidad.





Las recomendaciones que hacen las autoridades para evitar ataque de abejas africanizadas son:



• Evitar golpear, tocar, gritar, mover con las manos o herramientas las colmenas



• No utilice perfumes fuertes, joyería brillante o ropa oscura cerca de un enjambre



• En caso de ataque, correr contra la dirección del viento y buscar refugio mientras protege su rostro



• Llamar a la línea de emergencia



• No golpear a las abejas ni agitar los brazos pues estas se sienten atraídas por el movimiento



• Evitar meterse al gua pues las abejas esperarán a que tome aire para atacar



• Cúbrase. Use sábanas, bolsas de dormir, ropa.



• Observa las lesiones y reacciones alérgicas. Retire los aguijones y si se siente enfermo o fue picado más de 15 veces busque a un médico de manera urgente.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM