Usuarios denuncian pésima atención en oficina de MinTrabajo en Bucaramanga

Según el concejal Garzón es imposible que una persona acceda a las oficinas del Ministerio del Trabajo en Bucaramanga. Los ciudadanos son atendidos por personal de vigilancia en las afueras de la entidad.



“No hay eficiencia ni eficacia. Hay una mala atención a los usuarios en la seccional de Santander del Ministerio del Trabajo en la calle 31 con carrera 13. Llegué a realizar un trámite y un celador me entregó un papel que decía 120 opción 2 sin darme más explicaciones me dijo que me comunicara o de lo contrario no me podían atender”, señaló el concejal René Garzón.



También aseguró que no se puede acceder a las oficinas o comunicarse con un funcionario para obtener una guía para los trámites. Solo es posible llamar a una línea teléfonica nacional que tiene el ministerio para acceder a las citas.



“Me entregó un pedazo de papel de cuaderno que dice 120 opción 2. Una persona que reciba este papel queda totalmente perdida . No hay una persona capacitada que brinde apoyo en estas oficinas”, dijo el concejal.



El concejal hizo un llamado al Ministerio de Trabajo para que tome cartas en el asunto y mejore la atención a las personas que acuden en busca en trabajo u orientación.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM