Veeduría asegura que las megaobras de Bucaramanga presentan retrasos

Según el informe de veeduría que realiza la cámara de comercio a las megaobras de Bucaramanga, todas presentan retrasos.

El Departamento de Desarrollo de Inversión Regional de la Cámara de Comercio dijo que los problemas de planeación es lo que más ocasiona retrasos y sobrecostos especialmente la obra de Neomundo y algunos tramos del tercer carril.

“Neomundo es una obra que está atrasadísima. Con el Tercer Carril si bien se van a entregar algunos tramos hay otros problemas que no se han podido solucionar. Claro todas las obras tienen imprevistos, nosotros tenemos la posición de que los diseños deben ser lo más cercano a la realidad”, dijo Laura Valdivieso vicepresidenta de desarrollo de inversión regional de la cámara de comercio.

De otra parte, el secretario de infraestructura de Santander Mauricio Mejía explicó a qué se deben los retrasos en el caso de la megaobra del tercer carril.

“No podemos desconocer varias cosas. La primera es que en el sector del Diamante no han sido definidas las obras por no haberse hecho un proceso de socialización en su momento. Hoy nosotros estamos a la espera de sentarnos a definir las que no tienen recursos para financiar. En el tema eléctrico tenemos un inconveniente grande en el predio donde queda la torre principal para poder subterranizar todo el proyecto del Tercer Carril”, aseguró Mauricio Mejía, secretario de Infraestructura de Santander.

Las directivas de la cámara de comercio recomendaron a las entidades de las megaobras, planificar mejor y que los diseños se acerquen a lo que finalmente se adelante en obras para evitar retrasos y sobrecostos en las mismas.

