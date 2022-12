Venezolana dio a luz cuando cruzaba ilegalmente la frontera hacia Colombia

La venezolana Ivonne Olave decidió huir de la crisis y buscar mejores condiciones de vida ante la llegada de su segundo bebé.





Por eso tomo a su pequeña hija, su maleta y arriesgando su vida le pagó a unos guardias venezolanos para que le permitieran cruzar la frontera por las aguas del río Táchira.





Una vez llegó al país ilegalmente tomó un bus de transporte intermunicipal con destino a Bucaramanga y en el trayecto, justo en el sector de Berlín, dio a luz a su hijo.





“Agarré un autobús y me dieron los dolores. Paramos en una estación de Policía de Berlín y allí los patrulleros me ayudaron”, reveló Olave.





Agregó que tuvo que cargar su maleta sola y que no tuvo ayuda de la guardia del vecino país. “Estuve visitando varios centros en Venezuela para tener el bebé pero hay largas filas, no habían medicamentos ni las condiciones, por eso tomé la decisión por mi bebé de venir a Colombia porque aquí vive mi padre”.





“Da tristeza ver como muchos colombianos se están devolviendo y el venezolano se siente frustrado. Yo he estado libremente pasando desde niña porque mi madre es venezolana y mi padre colombiano”, dijo.





El patrullero Quewin Cely, encargado de ayudarla a traer su hijo al mundo, será el padrino del bebé. Ahora esta mujer residirá en Bucaramanga esperando una oportunidad para salir adelante.





#EnVideo Historia de la venezolana que dio a luz en una estación de policía tras cruzar la frontera @oscarcaracoltv pic.twitter.com/jjVFKx7O3k — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) August 12, 2016

