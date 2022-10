“Vine a tener mi hijo en Colombia porque mi país está sufriendo”: venezolana

Esta venezolana llegó hace 3 meses al país para estar con su esposo quien es Colombiano en busca de mejores oportunidades para su hija que venía en camino.

Para esta mujer no ha sido fácil la supervivencia pues no pudo recibir atención médica para controles prenatales debido a que no tenía documentos que acreditaran su permanencia en el país.

“El 27 de febrero tuve a mi hija y la Policía me ayudó en el parto. Ellos se potaron como verdaderos médicos profesionales y después si me llevaron a la Unidad Materno infantil Santa Teresita”, manifestó Emily Hernández, venezolana en Bucaramanga.

Esta venezolana asegura que su familia también quiere llegar a Colombia para empezar de nuevo porque la situación de su país cada día es más compleja.

“Yo vine a tener mi hija a Colombia porque mi país está sufriendo y no se consigue nada, se pasa hambre. Aún no tengo pasaporte, la visa, me hace falta papeles y yo quiero salir adelante aquí”, dijo Emily.

Los padrinos de la niña serán dos patrulleros, un hombre y una mujer, que la ayudaron en su labor de parto.

