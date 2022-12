"Yo soy como Amparo Grisales, no me les arrugo": alcalde de Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, aseguró que no le tiene miedo a ninguna investigación que le abran por el altercado que protagonizó con un veedor ciudadano que le reclamó por la aparente tala masiva de unos árboles en un parque de la ciudad.



"Yo soy como Amparo Grisales, no me les arrugo", dijo el mandatario cuando le preguntaron en por la discusión que se volvió viral en redes sociales el pasado 26 de octubre.

La Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria al mandatario por llamar “lavaperros de la politiquería” al veedor ciudadano Fernando Martínez, quien el pasado viernes le reclamó por un supuesto arboricidio en el parque Solón Wilches.



Este año, el alcalde Rodolfo Hernández reveló que tiene 116 demandas en su contra, entre penales y fiscales.