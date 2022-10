Yo veo un buen plantel para competir internacionalmente: 'Pecoso' Castro

El nuevo director técnico del Bucaramanga dijo que ha visto bien al a equipo y tiene una gran motivación.



“No sé si los motiva mi llegada pero me gusta como juega el equipo. He sentido gran acojida como Director Técnico, hay una esperanza y es un compromiso grande para buscar que las cosas salgan muy bien”, señaló Castro.



También aseguró que los resultados dependerán del trabajo y la disciplina.



“Yo creo que me va bien por el trabajo que hecho en más de 40 años y la responsabilidad, sentido de pertenencia y profesionalismo del jugador”, indicó ‘Pecoso’ Castro.



El estratega indicó que el plantel es muy bueno y puede conseguir grandes resultados nacionales e incluso internacionales.



“Yo veo un buen plantel. El equipo juega bien le fútbol por eso me atreví a venir porque hay un buen equipo. Con el trabajo se conoce a los jugadores, como piensan como viven. Y aquí hay buen futbol. Debo encaminarlos a lo que yo quiero. Pero ya hay un gran avance porque hay buenos jugadores”, agregó.





