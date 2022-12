¿A favor o en contra del VAR? La contundente respuesta de James Rodríguez

El colombiano James Rodríguez reveló su postura en relación al uso del VAR en el fútbol en una entrevista minutos después de la presentación de la camiseta que utilizara el Bayern Múnich en la presente edición de Champions League.

“Cada uno tiene su punto de vista, en mi opinión personal no me gusta porque pierde lo que es el fútbol. Cada quien piensa lo que quiere, pero no me gusta mucho”, aseguró.

Publicidad

Lea acá también: Solo alguien excepcional puede hacer lo que ha hecho James: extécnico del Bayern

📺 ⚽ James Rodríguez, en contra del VAR pic.twitter.com/7WBhEkLrOy — Diario AS (@diarioas) August 30, 2018

James busca retomar el ritmo y consolidarse nuevamente en la titularidad del Bayern, que debutó con victoria el pasado fin de semana ante Hoffenheim en la Bundesliga.

Publicidad