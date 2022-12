Así se jugará la fecha 18 de la Liga Águila

Con tres partidos comienza este martes la fecha 18 de la Liga Águila del fútbol colombiano. Nacional recibe a Patriotas en el estadio Atanasio Girardot y será apenas el segundo partido que juegue el equipo antioqueño en ctubre.



La fecha se jugará entre martes y jueves y solo tiene programado para el 15 de noviembre el partido entre Junior y Águilas, que no se podría disputar esta semana por el partido de Copa Suramericana del equipo barranquillero.



Le puede intreresar: Frío empate entre América y Cali deja a ambos equipos comprometidos en Liga.



La programación es la siguiente:



Martes 31 de octubre:



3:15 Huila vs Once Caldas



6:00 Alianza Petrolera vs Cali



8:00 Nacional vs Patriotas



Miércoles 1 de noviembre:



3:15 Jaguares vs Santa Fe



6:00 Envigado vs Cortulua



8:00 América vs Medellín



Jueves 2 de noviembre:



4:00 Equidad vs Bucaramanga



6:00 Tolima vs Pasto



8:00 Millonarios vs Tigres



