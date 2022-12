Así se jugará la próxima jornada de Eliminatoria

Colombia perdió en el descuento por 2-1 con Paraguay este jueves y ahora deberá ir hasta Perú a buscar el boleto para el Mundial de Rusia-2018, mientras la selección albirroja quedó con vida antes de su último encuentro con Venezuela.



El juego en Barranquilla se resolvió en los últimos 12 minutos. Nadie entonces imaginaba el desenlace de un compromiso que fue muy parejo en la primera parte, y que luego los cafeteros parecieron inclinar a su favor.



Le puede interesar: Las posibilidades que tiene Colombia de clasificar al Mundial.



Así se jugará la próxima jornada



Ecuador vs. Argentina (18:30 de la tarde)



Brasil vs. Chile (18:30 de la tarde)



Paraguay vs. Venezuela (18:30 de la tarde)



Uruguay vs. Bolivia (18:30 de la tarde)



Perú vs. Colombia (18:30 de la tarde)



