Barcelona y Juventus se juegan en Turín el pase a Octavos de Champions League

El Barcelona, líder del grupo D de la Liga de Campeones, visita este miércoles el campo de la Juventus de Turín (19h45 GMT) buscando un único punto que le asegure el pase a octavos como primero de la llave.



El Barça encabeza el grupo D con diez puntos, con tres de ventaja sobre su rival italiano, al que gana en el enfrentamiento particular, por lo que el empate sería suficiente para asegurar su pase como primero de grupo.



Incluso una derrota podría bastarle al club azulgrana para lograr el pasaporte a octavos si el Sporting de Lisboa, tercero de la llave con cuatro puntos, no gana frente al Olympiacos griego.



Lea también: Más cerca la salida de Dayro Moreno de Nacional: ya tiene destino internacional



La Juventus podría asegurar su pase a la siguiente fase del torneo continental si empata o gana y el Sporting no vence.



El Barcelona afronta el encuentro con el recuerdo del 3-0 que le encajó al equipo italiano en la primera jornada del torneo, en el que los azulgranas no conocen la derrota.



Líder destacado también en su campeonato, el Barça llega en las mejores condiciones al encuentro contra el finalista de la 'Champions' del pasado año -derrota ante el Real Madrid-, con un Luis Suárez que se ha reencontrado con el gol.



El uruguayo marcó un doblete en el 3-0 que el Barcelona encajó al Leganés en Liga el sábado pasado, tras más de un mes sin ver puerta y con sólo tres goles en 14 partidos hasta ese encuentro.



"Lo de los goles no me preocupaba", aseguró Suárez el sábado, reconociendo, no obstante, que "a nivel personal y para un delantero siempre es importante".



Tanto Suárez, que buscará estrenarse como goleador en Europa, como Leo Messi serán innegociables para el técnico Ernesto Valverde frente a la 'Juve', donde probablemente estarán acompañados por Gerard Deulofeu.



En la medular, Andrés Iniesta y Sergio Busquets serán los pilares de los azulgranas, cuya zaga tendrá la difícil tarea de parar a los Paulo Dybala y compañía.



El mediapunta argentino tiene una ocasión este miércoles para volver a brillar, tras haber bajado su rendimiento en las últimas semanas después de un inicio de temporada fulgurante.



Autor de 10 goles en las seis primeras jornadas de la liga italiana, Dybala ha pasado a marcar sólo dos tantos en los últimos 10 encuentros y aún no ha visto puerta en la 'Champions'.



A pesar de todo, el argentino lleva 14 goles en 18 partidos, prueba de que siempre es un hombre a tener en cuenta para las defensas contrarias.

La 'Vecchia Signora' contará además con el factor campo a su favor, ya que lleva 25 encuentros sin conocer la derrota en su estadio.



"Esperamos un partido tanto táctico como físico", aseguró el brasileño Douglas Costa en una entrevista con la televisión del club italiano.



La Juventus recibe al Barcelona tras la derrota 3-2 frente a la Sampdoria en el campeonato italiano, donde es tercera, y el encuentro del miércoles puede ser una oportunidad para reencontrarse con la victoria.



"Contra el Barcelona será difícil, pero tenemos que lograr un buen resultado, es fundamental para pasar de ronda y también para la continuidad de nuestra temporada", aseguró el defensa Andrea Barzagli.



"Ellos quieren seguir maravillando pero para nosotros el duelo es realmente importante", concluyó.



- Equipos probables:



Juventus: Buffon - De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Álex Sandro - Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Mandzukic - Higuaín. Entrenador:

Massimiliano Allegri.



FC Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Deulofeu, Messi, Luis Suarez. Entrenador: Ernesto Valverde.

Árbitro: Milorad Mazic (SRB).



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad