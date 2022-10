Bayern Múnich humilló al Dortmund con un 5-0 en duelo entre aspirantes al título

En un partido vital por el título de la Bundesliga, el Bayern Múnich goleó al Borussia Dortmund 5-0 con una exhibición en la primera parte y suma tres puntos que lo dejan líder del campeonato alemán.



Le puede interesar: Bayern y Borussia Dortmund, el partidazo de la Bundesliga este fin de semana



El Dortmund se presentaba en el Allianz Arena como líder y una victoria le habría dado medio título, pero se marchó de Múnich goleado y con la desventaja de que ya no depende de sí mismo para romper el dominio del Bayern, campeón en las últimas seis ediciones.



El equipo entrenado por Niko Kovac basó su triunfo en una soberbia primera parte, en la que anotaron Mats Hummels, el polaco Robert Lewandowski, el español Javi Martínez y Serge Gnabry.



En la segunda parte, el Bayern se dedicó a controlar el partido y dejar pasar los minutos hasta el pitido final, aunque antes Lewandowski aún tuvo tiempo de lograr su segundo tanto en el 89.



"Estamos muy felices, todo salió cómo habíamos planeado", declaró Lewansowski.



Con este resultado, el Bayern es el nuevo líder de la Bundesliga, con un punto más que el Dortmund, a falta de ocho jornadas para el final.



"Es duro, nos han dado una lección", admitió el entrenador del Dortmund, Lucien Favre. Preguntado sobre su planteamiento de partido, el técnico suizo declaró: "no sé si con otro sistema nos hubiese ido mejor; hablar después del partido es fácil decir que el plan no era bueno".