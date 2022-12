Bilardo confirmó que visitaba a los Rodríguez Orejuela en cárcel de EE.UU.

El argentino Carlos Salvador Bilardo, extécnico de la Selección y del Deportivo Cali en Colombia, habló en una entrevista con la televisión Argentina acerca de la amistad que sostiene con los Rodríguez Orejuela, miembros del ‘Cartel de Cali’ y propietarios por mucho tiempo del América en esa ciudad.

Publicidad

Afirmó que “la relación sigue, lo fui a visitar (a Miguel Rodríguez Orejuela) a la cárcel en Estados Unidos, no tengo ningún problema porque nunca me dieron ni una escarapela, me querían a muerte, me defendían a muerte”, declaró.

El entrenador campeón con Argentina en el Mundial de 1986 aseguró que sabía que su proceder estaba mal pero no podía evitarlo.

Publicidad

“Yo sé que está mal, yo estaba dirigiendo al Deportivo Cali en ese momento, ¿qué quieren, que no vaya?”, dijo.

Publicidad

“Yo no me podía pelear con ellos, vos no te podés pelear con los directores del canal (le dice al periodista), puedes discutir un ratico, pero a veces tenés que achicar, qué querés que haga”, agregó.

Finalmente confesó que “a mi casa vino el hijo del presidente de Colombia, yo lo tuve en casa por dos meses porque el pibe venía a Argentina y daba materias desde aquí, y ellos sabían todo eso, cómo era yo”.