Brasil confirma su primera baja de cara al amistoso ante Australia

El delantero de la selección brasileña Gabriel Jesus anunció en su cuenta de la red social Instagram que sufre "una leve fractura en la cara" que le impedirá jugar el martes en el amistoso ante Australia en Melbourne.



"Desafortunadamente no voy a poder jugar el próximo partido, que era lo que quería. Sufro una leve fractura en la cara, tendré que pasar por una sencilla cirugía. Gracias a todos por los mensajes de apoyo", escribió Gabriel Jesus en Instagram.



Por el momento la selección brasileña no ha confirmada la baja del futbolista, que se lesionó en la derrota 1-0 ante Argentina del viernes en un lance con su compañero en el Manchester City Nicolás Otamendi.



Gabriel Jesus, de 20 años, sufrió la lesión al recibir un codazo de en la cara de Otamendi. El delantero fue sustituido en el minuto 90.



Según los medios brasileños, el joven atacante padece una fractura del hueso orbital izquierdo y estará de baja entre tres y cuatro semanas.