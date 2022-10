Camargo quería decirme cómo alinear el equipo: extécnico del Tolima

Gregorio Pérez, extécnico del Deportes Tolima, se refirió a su repentino despido del cuadro ‘pijao’ y aseguró que diferencias con el exsenador Gabriel Camargo, máximo accionista de la institución.



“Fue una sorpresa, se ha sentido afectado porque entiende, no en trabajo, pero sí que la conformación del equipo no son los adecuados, estaba sugiriéndome la formación del equipo, donde no acepté lógicamente, parece que se ha sentido molesto”, dijo Pérez.



Pérez aseguró que la decisión no solo lo sorprendió sino que lo afectó, pues con tan solo 32 días de trabajo en Colombia, las expectativas con el Deportes Tolima eran altas.



“Ha sido un trago amargo, hace 32 días que estamos acá en el país con la ilusión de trabajar, me sugería que pusiera o realizara algunos cambios, nuestros principios, por dignidad no aceptamos” añadió.



El uruguayo también aclaró que una situación de esas no es respetuosa con su trabajo y aseguró que pese a que Camargo sea el dueño del equipo, no debe interferir en las decisiones del cuerpo técnico.



“Realmente no es respetuosa esa situación, mas allá de que el presidente de un club y tiene derecho a estar informado, pero de ahí a señalarme quien debe jugar, no”, dijo Pérez.



Publicidad