Reconocido ciclista fue suspendido de Red Bull por anomalías en pruebas de dopaje

Reconocido ciclista fue suspendido de Red Bull por anomalías en pruebas de dopaje

La Unión Ciclista Internacional (UCI) decidió suspender al ciclista debido a que se encontraron anomalías en su 'pasaporte biológico', cuando apenas empezaba a debutar su participación con la compañía patrocinadora Red Bull. Ante esto, el Movistar Team respondió.

Reconocido ciclista fue suspendido de Red Bull fue suspendido por pruebas de dopaje
La UCI detectó anomalías en su 'pasaporte biológico'.
Foto: Movistar Team
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

El ciclismo europeo amaneció conmocionado por la suspensión provisional del español Oier Lazkano, una de las figuras emergentes del pelotón internacional. La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció la medida tras detectar “anomalías altamente probables de proceder de un método o sustancia prohibida” en el pasaporte biológico del corredor durante su etapa en el Movistar Team.

Lazkano, de 25 años, corrió para el Movistar Team entre 2020 y 2024 y esta temporada se había unido al Red Bull–Bora–Hansgrohe, uno de los proyectos más ambiciosos del WorldTour. Sin embargo, su nuevo equipo lo apartó de inmediato tras conocerse la decisión de la UCI.

Movistar Team
Movistar Team respondió tras la suspensión de Oier Lazkano de Red Bull.
Foto: Facebook: Movistar Team

Aunque el ciclista no dio positivo en ningún control antidopaje, los valores registrados en sus análisis de sangre no encajan con los parámetros fisiológicos normales, lo que para el organismo internacional fue señal de una alarma.

El proceso entra ahora en una fase de revisión y alegaciones: Lazkano podrá presentar su defensa ante la UCI y la Agencia Internacional de Controles (ITA). En caso de no justificar las alteraciones detectadas, se expone a una sanción de entre dos y cuatro años de inhabilitación.

Su última competencia fue la París–Roubaix, el 13 de abril, y, de confirmarse el castigo, esa fecha marcaría el inicio del período de sanción.

Movistar Team se pronuncia tras suspensión de Oier Lazkano

Según medios internacionales, el Movistar Team aseguró que no tenía conocimiento de la suspensión de Lazkano y que, durante las pruebas de dopaje realizadas durante su paso por la compañía, no se detectó ninguna anomalía, lo que ellos califican como algo "imposible de intuir".

Movistar Team
Movistar Team
X: @Movistar_Team

La compañía sostuvo que todas las pruebas de dopaje realizadas a Lazkano dieron negativo y que, de lo contrario, habrían mantenido su compromiso con el deporte:

"Para ello redoblaremos con determinación absoluta todos los esfuerzos, controles y medidas que venimos impulsando hasta la fecha", argumentó la estructura a medios internacionales.

