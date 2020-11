Cirugía está entre 5.000 a 30.000 dólares: Vladimir Marín busca fondos tras grave accidente

Este martes en Blog Deportivo estuvo Vladimir Marín, exjugador colombiano, quien contó la difícil situación por la que está pasando tras haber sufrido un accidente automovilístico en Asunción, Paraguay, país donde reside.

“Diez días atrás me volqué en una camioneta con un amigo, gracias a Dios a él no le paso nada, pero yo fui el más perjudicado. Tengo un corte en la cabeza que baja por el cachete izquierdo, perdí parte de la cara y ahora me estoy recuperando”, contó el exfutbolista del Deportivo Cali.

Además, Marín comentó que ha realizado rifas y recolectas para poder reunir el dinero necesario para someterse al procedimiento quirúrgico.

“Estamos averiguando con varios cirujanos cuánto es el costo (…) Más o menos la cirugía está entre 5.000 a 30.000 dólares”, agregó.

