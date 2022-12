Colombia, a rugir en el Metropolitano ante Chile

La selección Colombia, que cuenta con el regreso del goleador Radamel Falcao García, se enfrentará este jueves en Barranquilla con Chile en la jornada 11 de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018.



El equipo, dirigido por el argentino José Pekerman, viene de empatar en condición de local con Uruguay y buscará no solamente sumar los tres puntos que lo mantengan en una buena posición en la clasificación sino alejarse de uno de sus rivales directos en la carrera por un cupo al mundial.



Falcao García, por causa de las lesiones, no había sido convocado al equipo hace más de un año.



"Falcao siempre fue un jugador clave en la selección, lamentablemente su lesión previa al Mundial lo alejó. Ahora estamos en otra etapa, tras un tiempo de espera está encontrando su mejor forma y eso es alentador", afirmó Pekerman al referirse a la buena racha del artillero en el Mónaco.



Pekerman contará también con James Rodríguez, quien siempre encuentra en la Selección la manera de brillar aunque su momento no sea el mejor en su club, el Real Madrid.



Además del regreso de Falcao, Colombia tendrá como novedad la ausencia del volante Juan Guillermo Cuadrado, de la Juventus, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.



El juego entre Colombia y Chile está precedido por la decisión de la FIFA de adjudicarle a los australes los tres puntos del partido que disputaron ante Bolivia por una mala inscripción del jugador Nelson Cabrera.



Colombia ocupa el cuarto lugar con 17 puntos, seguido de Chile en el quinto puesto con una unidad menos.



Para las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, jugando de local en Barranquilla la Selección colombiana obtuvo victorias ante Perú, Ecuador y Venezuela, empató con Uruguay y perdió ante Argentina.



La Selección chilena, que llegó anoche a Barranquilla, anunció antes del viaje que el delantero Alexis Sánchez, del Arsenal, tuvo una lesión muscular que lo obligó a quedarse en Santiago con el fin de someterse a un tratamiento que le permita encarar el juego ante Uruguay la próxima semana.



Otra de las preocupaciones del técnico Juan Antonio Pizzi es la gran cantidad de jugadores amonestados.



Claudio Bravo, Marcelo Díaz, Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Charles Aránguiz, Mauricio Isla, Francisco Silva, Felipe Gutiérrez y Nicolás Castillo se perderán el siguiente partido de las Eliminatorias si reciben cartón amarillo ante Colombia.





Escuche en este audio más información sobre:



-Hay polémica por un posible impuesto al agua de panela dentro de la Reforma Tributaria, organizaciones campesinas y congresistas piden al gobierno aclarar si la pretensión es grabar o no esta bebida.

-Los controladores aéreos denuncian grave inconvenientes técnicos en la operación del aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá.

-Yaneth Giha fue anunciada por el presidente Juan Manuel Santos como nueva ministra de Educación.

-Sigue la preocupación por una extraña epidemia que afecta un hogar infantil en Ibagué.

-Después de las elecciones en EE.UU. el pasado martes, un sector de la población ha salido a las calles a protestar. En especial los jóvenes en las grandes ciudades de las costas este y oeste.

-En Caracas, las fuerzas policiales impidieron que la marcha estudiantil convocada para este jueves llegara hasta las puertas del Consejo Nacional Electoral.

