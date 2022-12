Colombia prepara nómina alterna para enfrentar a Costa Rica

Colombia tendrá varios cambios en la nómina que ha ganado dos partidos en el Grupo A de la Copa América Centenario para enfrentar a Costa Rica, un rival que "siempre propone jugar bien", aseguró en Houston el seleccionador cafetero, el argentino José Pékerman.

Publicidad

"Colombia tiene que seguir siendo Colombia. No solo tenemos 11 jugadores, y no pierdo oportunidad de hablar de los que no están porque siguen siendo de la selección (...) Tenemos la posibilidad de refrescar el grupo para llegar enteros a los cuartos" de final, dijo Pékerman en una nutrida rueda de prensa en el estadio NRG, casa de los Houston Texans de la NFL.

"Vamos a hacer variantes. Tenemos la necesidad y también era un objetivo de hacer algunos cambios si existía la posibilidad de competir y darle rodaje a la mayoría de los jugadores", remarcó.

Publicidad

En el tope de la tabla con 6 puntos (+3 en la diferencia de goles), el combinado cafetero está ante la gran oportunidad de culminar como líder de una zona que comparte con Estados Unidos (3 unidades, +2), Paraguay (1, -1) y Costa Rica (1, -4).

Publicidad

Colombia, convertida en una de las favoritas al título por el fútbol expresado en lo que va del torneo, se impuso con autoridad por 2-0 en el debut contra los estadounidenses y luego firmó un trabajado 2-1 ante los guaraníes.

De su lado, los costarricenses arrancaron con un empate sin goles ante Paraguay y se vieron sorprendidos por los anfitriones con una goleada de 4-0 que los dejó mal parados en la llave, y por la cual el seleccionador tico, Óscar Ramírez, pidió perdón por el marcador.

"Costa Rica no es un equipo débil por no haberse clasificado a la siguiente ronda. Tenemos mucho respeto por el rival. Por sus antecedentes, su nómina, su juego, es un equipo que siempre propone jugar bien, con jugadores de buena técnica, dinámicos y con una forma de jugar agradable", analizó.

Publicidad

"No puedo profundizar qué le ha pasado, podemos coincidir en que el grupo era complicado y se define todo muy rápido. Ojalá los dos podamos cumplir los objetivos: que Costa Rica demuestre lo que ha sido y nosotros, con esta renovación, demostremos lo que podemos hacer", destacó el experimentado entrenador.

Publicidad

Colombia asegurará el primer lugar de la llave con un empate, un resultado que lo instalará en Seattle (noroeste, fronteriza con Canadá) para enfrentar al segundo del Grupo B, que lideran Brasil y Perú con 4 puntos pero con mejor saldo de goles para la 'verdeamarela' (+6 contra +1).

"Los equipos crecen con los resultados en lo anímico y en el funcionamiento. Un mal resultado genera dudas, no hay mejoría, no se corrigen cuestiones grupales e individuales por ese riesgo de los malos resultados. El camino es con un equipo que quiere hacer las cosas bien", se refirió Pekerman a las variantes que introducirá en la formación titular.

Publicidad

Dos de varios cambios previstos serán los ingresos de Róbinson Zapata (Independiente Santa Fe) en lugar del guardameta David Ospina (Arsenal, Inglaterra) y de Yerry Mina, nueva incorporación del brasileño Palmeiras, por el defensor central Cristian Zapata (AC Milán), que se retiró con un golpe en la pierna izquierda ante los guaraníes.

Publicidad

Otras modificaciones estarían en el medio sector, donde aparecería 'la Roca' Carlos Sánchez (Aston Villa) en la primera línea de volantes por Sebastián Pérez y Marlos Moreno, del Atlético Nacional de Medellín, por Edwin Cardona (Monterrey, México) para acompañar en la creación al astro James Rodríguez.

"James también quiere jugar, no tiene inconvenientes, está en perfecto estado, pero prefiero esperar hasta mañana (sábado) para dar la alineación titular", puntualizó.

Publicidad

El partido, previsto el sábado a las 20H00 locales (01H00 GMT del domingo) en el estadio NRG en Houston, será dirigido por el venezolano José Argote.