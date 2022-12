Comisión de Acusación de la Cámara es garantía de impunidad: Nilson Pinilla

De acuerdo con el expresidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, no se puede esperar nada de la comisión de investigación y acusación de la cámara de representantes, organismo que por ley debe investigar y juzgar a los magistrados de las altas cortes.

Aseguró Pinilla que la investigación contra el actual presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt será otro caso de impunidad.

Textualmente aseguró que “la comisión de acusación de la Cámara de Representante no sirve para nada, simplemente un engendro que se vino edificando, que es simplemente una garantía de impunidad porque los congresistas no están llamados a ser jueces, no cumplen sus funciones de congresistas para lo se les elige, mucho menos van a cumplir la función de jueces”.

En las últimas horas, el Gobierno Nacional, a través del ministro de Presidencia, Néstor Humberto Martínez, pidió a la misma comisión “diligencia y celeridad” en el desarrollo de esta investigación a la espera de resultados en menos de cuatro semanas.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El alcalde de Alto Baudó, quien fue liberado esta mañana tras dos meses y medio secuestrado por el ELN, habló en exclusiva para Blu Radio.

-Ante el crimen de joven asesinada en Barranquilla, Asamblea del Atlántico se pronunció sobre necesidad de construir espacios para denunciar abusos contra la mujer.

-En Risaralda los camioneros están pintando vías como protestas ante el gobierno nacional.