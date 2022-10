¡Como todo un ídolo! Así fue recibido Borja por hinchada del Palmeiras

El delantero colombiano Miguel Borja, flamante refuerzo del campeón brasileño Palmeiras, fue recibido este sábado en clima de carnaval por la hinchada del club paulista en el aeropuerto Cumbica, de Guarulhos, en donde centenas aficionados se tomaron la sala de desembarque del Terminal 2.



La salida del futbolista del aeropuerto de Guarulhos, en la región metropolitana de Sao Paulo, estaba prevista por uno de los portones privados del Terminal 2 y con acceso sólo permitido para la prensa.

No obstante, para evitar la decepción de centenas de hinchas que comenzaron a llegar desde la noche del viernes a la terminal aérea para recibir al atacante, el club paulista y la administración del aeropuerto decidieron que Borja saliese por el desembarque internacional como el resto de pasajeros.



Borja, de 24 años y que llega proveniente del Atlético Nacional de Medellín, fue literalmente arropado por su nueva hinchada, que con cánticos de samba al ritmo de retumbantes tambores le dio la bienvenida al delantero en el clima del carnaval que se avecina para los últimos días del mes.



El goleador colombiano fue inmediatamente vestido con una camiseta y una gorra de la Mancha Verde, la principal barra del Palmeiras y que tiene una de las escuelas de samba que participará en el carnaval paulista, y llevado en hombros hasta el coche en el que se trasladó a un hotel de Sao Paulo.



A pesar de no dar declaraciones a la avalancha de medios que esperaban su llegada, el deportista no escondió su alegría y siempre con la mano levantada retribuyó a los hinchas y a los flashes de las cámaras con una expresiva sonrisa.



Además de los carteles de "bem-vindo" (bienvenido), algunos de los hinchas del Palmeiras ironizaron y provocaron a su tradicional rival de patio, el Corinthians, que quedó por fuera este año de la disputa de la Copa Libertadores e intentó fichar al delantero marfileño Didier Drogba, del Montreal canadiense y exjugador del Chelsea inglés.



"Viene Borja, adiós Drogba", decía uno de los carteles irónicos levantado en el zaguán del aeropuerto por uno de los hinchas en alusión a la frustrada contratación del africano por parte del Corinthians.



Las provocaciones al Corinthians también circulan en las redes sociales por parte de los hinchas del Sao Paulo, el tercer gran equipo de la mayor ciudad brasileña y que el viernes anunció el fichaje del argentino Lucas Pratto, de la selección de su país y quien estaba en el Atlético Mineiro de Belo Horizonte.



El delantero colombiano se suma a jugadores de renombre que llegaron para esta temporada al Palmeiras, como los mundialistas Michel Bastos, del Sao Paulo, y Felipe Mello, del Inter de Milán italiano, y el venezolano Alejandro Guerra, que llegó también del Atlético Nacional.



El paraguayo Lucas Barrios, los veteranos Ze Roberto y Fernando Prass y el colombiano Yerry Mina, serán otros de los compañeros de Borja en su nuevo equipo.



La decisión del propio Borja y de su familia pesó para el atacante escoger al Palmeiras como su nuevo equipo y rechazar otras ofertas del exterior, principalmente de la liga china.



Antes de su nueva aventura en el extranjero, el exjugador del Santa Fe de Bogotá y del Cortuluá de su país había defendido al Livorno italiano y al argentino Olimpo de Bahía Blanca.



El atacante de la selección colombiana que disputa las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Rusia 2018, pasará por exámenes médicos y deberá ser presentado oficialmente el próximo lunes.



