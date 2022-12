Con emotiva carta, David González se despidió del Medellín con “sueños cumplidos”

A finales de noviembre, Independiente Medellín hizo oficial la salida de David González, quien durante los últimos 4 años defendió la portería del ‘Poderoso’, siendo este su segundo periodo con el cuadro paisa. Más de un mes después, el guardameta dio su adiós, no sin prometer volver en algún momento.

Vea aquí: Rusia impugna formalmente su exclusión del deporte internacional

Publicidad

A través de redes sociales, González, quien completó nueve años vistiendo la camiseta del ‘rojo de la montaña’, envió un emotivo mensaje de despedida a la afición que lo apoyó desde que surgió en las divisiones menores del club.

Con 382 partidos oficiales defendiendo el arco del DIM, David González cumplió el sueño que tuvo desde que era un niño: que su dorsal fuera retirada por ser un ídolo como ningún otro.

González ha gritado cuatro veces “campeón” en toda su carrera deportiva, todas han sido con los guantes de Independiente Medellín: Torneo Finalización 2002, Apertura en 2004 y 2016, y la reciente Copa Colombia 2019, trofeo que le entregó al ‘Poderoso’ el cupo a la Copa Libertadores 2020 desde la fase preliminar.

Publicidad

“Y se llegó la hora de partir, la hora de buscar nuevos retos y alcanzar nuevas metas. Desde niño, en medio de mi afición a la NBA, empecé a ver cómo los equipos retiraban los números de sus jugadores más queridos y eso se me convirtió en un sueño”, inició González.

A finales de noviembre, Independiente Medellín confirmó que el número ‘22’ no sería usado por otro jugador en el club, en homenaje al capitán que le entregó nueve años de su vida al equipo de sus amores.

Publicidad

“El día en que el equipo que he seguido desde niño me informó que retirarían mi número no pude contener el llanto. Tristeza y alegría se conjugaron en un momento sublime que me devolvió a mis sueños infantiles”, prosiguió.

Ahora, que González verá al DIM desde la otra cara de la moneda, enfrentándolo en la liga, esta vez con la camiseta del Deportivo Cali, confesó que espera regresar en algún momento al ‘Decano’, sin descartar que lo haga como entrenador.

“No creo en el adiós y mucho menos por redes sociales, así que solo el tiempo se encargará de que nos volvamos a encontrar, tal vez incluso como entrenador. Hasta pronto familia DIM”, finalizó.

Publicidad

Esté en la jugada con todas las noticias deportivas que suceden en Colombia y el mundo. Resultados del fútbol colombiano e internacional, ciclismo, atletismo, fichajes y mucho más contenido con el equipo deportivo de BLU Radio.