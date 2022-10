Con pico y género se podrá hacer deporte en Santander

Las personas que tengan pico y cédula pueden salir a hacer ejercicio en un rango de un kilómetro a la redonda de su vivienda y en ese sentido el decreto 0235 de la Gobernación de Santander estableció las normas que se deben seguir en medio de la cuarentena, entre ellas, que hombres y mujeres, deben salir en días diferentes, solos y no podrán utilizar los gimnasios públicos que se encuentran en algunos parques de la región.

Es importante tener claro que estas normas irán hasta el 11 de mayo, teniendo en cuenta que es el plazo de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional.

Publicidad

Comunidad InderSantander📣:



Les compartimos cómo se va a implementar el Pico y Género en Villa Olímpica, del 4 al 8 de mayo.

.

.#DeEstaSalimosJuntos🤝🏻 pic.twitter.com/PFtRMm7nE5 — InderSantander (@indersantander) May 4, 2020

“Respetamos el toque de queda de los fines de semana y los invitamos a hacer deporte de 5:00 a 8:00 de la mañana”, dijo Pedro Carrillo, director del Indersantander.

Lea también: Para evitar filas, alcaldes piden ampliar horario bancario en Santander

El decreto señala que:

Publicidad

1. Las actividades podrán realizarse en un radio de un kilómetro del domicilio.

2. A partir del 04 de mayo de 2020, se invertirán los roles e iniciarán las personas del género masculino. Aquellas poblacionales transgénero lo harán de acuerdo al género con el que se identifiquen.

Publicidad

3. El tiempo máximo permitido para la realización de actividad física es de una (1) hora. En el horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m.

4. Las prácticas permitidas son caminar, correr, montar en bicicleta (no rutas mayores de 1 km) del lugar de su residencia.

5. Las actividades al aire libre se practicarán de manera individual. No está permitido el ejercicio grupal.

6. Solo se autoriza la práctica recreativa, más no de alto rendimiento ni competitivo. No 195 Sitios públicos y establecimientos privados: 1. No se habilitarán canchas, parques deportivos o biosaludables, gimnasios y escuelas de formación.

Publicidad

Bajo las medidas de seguridad😷 establecidas por la Gobernación de Santander y el InderSantander sobre retomar la actividad física🏃🏻‍♀️ al aire libre, la comunidad ingresa a realizar sus actividades deportivas en Villa Olímpica🏟️.

.

.#DeEstaSalimosJuntos🤝🏻 pic.twitter.com/Xwfe1nDrdt — InderSantander (@indersantander) April 30, 2020

De igual forma quedaron prohibidas las aperturas de los gimnasios, escuelas de formación deportiva, canchas, y parques recreo deportivos.

Publicidad