Con un Huila necesitado de puntos, América cedió y cayó 2-1 en el Plazas Alcid

Atlético Huila recibió este sábado al América de Cali por la fecha 14 de la Liga Águila en el estadio Guillermo Plazas Alcid. Con goles del argentino Hernán Hechalar y Kevin Aguidelo, por parte de los locales, y Fernando Aristeguieta por los visitantes, los opitas se quedaron con los tres puntos de esta jornada.



Le puede interesar: Millonarios venció 3-2 al Huila y se consolidó en la parte alta de la tabla



En un partido con poco riesgo en ambas escuadras, los huilenses, que marchan en las últimas posiciones de la tabla, arriesgaron más y consiguieron alcanzar su segunda victoria por liga en el semestre.



Mientras tanto, el América del ‘Pecoso’ Castro se llevó su segunda derrota en línea y no logró romper la barrera defensiva del Huila, que con la entrada del argentino Hernán Hechalar se vio más ofensivo que en la primera parte.



Al segundo tiempo ingresó al campo de juego el argentino que pocos minutos después, al 50, marcaría el primero del encuentro y que pondría arriba al local.



Solo algunos minutos después el equipo huilense aprovechó un contragolpe que finalmente Kevin Agudelo remataría para dar el segundo grito de gol frente a la hinchada opita.



El descuento del cuadro rojo de Cali llegó al minuto 76 desde un remate del venezolano Fernando Aristeguieta.

Por su parte, el técnico ‘Pecoso’ Castro se mostró molesto con la actuación arbitral del partido, incluso, cuando se esperaba la rueda de prensa del entrenador se presentó con los medios de comunicación y explicó que prefería no dar declaraciones para que no lo “sancionaran”, esto por dos polémicos penales que no le pitaron a la ‘mechita’ durante el encuentro.



América de Cali sigue cuarto en la tabla de posiciones con 24 unidades, mientras que el Huila subió parcialmente al puesto 17 con 12 puntos. Los ‘diablos rojos’ enfrentarán en la próxima fecha al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano, mientas que los huilenses visitarán a Envigado en el Polideportivo Sur.





Publicidad