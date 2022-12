Confirman muerte de joven en medio de enfrentamiento entre hinchas de fútbol

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Hoover Penilla, confirmó que un hincha de Santa Fe resultó muerto luego de recibir una herida con un arma blanca en el cuello en medio de una pelea ante un aficionado de Millonarios.



El oficial señaló que el agresor fue capturado y que se investiga si el hecho está ligado al fútbol, pues en el momento del enfrentamiento los involucrados portaban camisetas alusivas a sus respectivos equipos.



Invasión del terreno



Sobre la invasión de terreno que se presentó en El Campín en el partido entre Millonarios y Bucaramanga, Penilla aseguró que hay 6 capturados por estos hechos y que han sido puestos a disposición de las autoridades competentes para definir su situación.



“Ya había inconformismo por parte de los asistentes al estadio, durante el encuentro se fue incrementando el inconformismo por lo que sucedía en el terreno de juego, faltando 3 minutos y ante el resultado proceden a saltar de las graderías a la pista atlética, 6 lograron ingresar a la gramilla donde estaban los jugadores”, dijo el oficial.



Sobre las sanciones, Penilla indicó que “esto debe tener unas consecuencias y va a traerlas tanto al equipo como al escenario y a las barras que están plenamente

identificadas, sin embargo, descarto proponer que se instalen las vallas de contención que habían antes de celebrarse el Mundial Sub 20 en el país.



“Personalmente no creo que debamos retroceder, hay un tema de conciencia de quienes asisten al estadio y que en su mayoría tienen buen comportamiento, son grupos que están identificados y que tiene que tener buen comportamiento o no pueden volver al estadio, las sanciones tienen que llegar a quinees son acreedores a las mismas”, concluyó.



