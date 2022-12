Cordura en medio de la locura: discurso de hincha de River se roba aplausos

Tras el ataque de hinchas del River Plate contra el bus que transportaba el equipo de Boca Juniors para disputar la final de la Copa Libertadores 2018, cientos de opiniones han surgido frente al vandalismo y violencia en Buenos Aires.

El discurso más aplaudido lo dio un hincha de River que no estuvo de acuerdo con el ataque al equipo ‘Xeneize’ y, ante las cámaras de TV, aprovechó para pedirle perdón al conjunto rival, aunque dice no haber participado en la agresión.



“Lo único que quiero decirle es que soy hincha de River, pero a los de Boca perdón por lo que les paso hoy, porque nadie se los va a decir”, expresó el seguidor.



Además, hizo una invitación a las hinchadas para que tengan un comportamiento civilizado y puso como ejemplo la relación que él tiene con su hermano, el cual es hincha de Boca.



“Tengamos civilización [sic], siendo civilizados vamos a crecer todos. No importa religión, política ni nada”, cerró.



Según anunció el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, la final de la Copa Libertadores se jugará este domingo a las 17:00, hora local, en el estadio Monumental, que ya fue habilitado para el esperado partido.

