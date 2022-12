Cuando llegué a River sufrí en silencio: la dura confesión de ‘Juanfer’ Quintero

En entrevista exclusiva con el diario argentino Olé , el volante colombiano Juan Fernando Quintero, héroe de la final de la Libertadores entre River y Boca, confesó varios detalles de su vida que hasta ahora eran desconocidos.

El colombiano, autor del golazo en el estadio Santiago Bernabéu que dio el título a la ‘banda cruzada’, aseguró que cuando llegó al conjunto ‘millonario’ sufrió en silencio y le costó demasiado la adaptación.

Publicidad

Por otro lado, Quintero confesó el difícil momento que pasó a su llegada a River Plate, la dura adaptación que vivió en Buenos Aires le costó incluso a su familia.

“Cuando llegué a River sufrí en silencio; me esforcé, trabajé a conciencia y los frutos y resultados se dieron. Si te digo que la pasé bien al principio, te mentiría. Tengo hija, esposa, madre... Los de alrededor sufren”, afirmó.

El colombiano habló también sobre la pasión con la que viven el fútbol los argentinos, a tal punto de tener que evitar publicar fotos con compañeros de otros equipos en Argentina para no herir las susceptibilidades de la afición riverplatense.

“Con todo respeto, creo que son extremistas los argentinos. Con los colombianos siempre nos llevamos bien y más cuando somos unos cuantos. El tema es que en Argentina se vive con demasiada pasión, entonces muchas veces uno evita subir una foto. Uno trata de evitar los malos entendidos por lo que significan Boca y River y el riesgo que conlleva. Creo que en Colombia somos algo más sumisos, de perfil bajo. De igual manera nos apoyamos entre todos independientemente del equipo en que jugamos, nosotros debemos hacer patria y podemos colaborar, en definitiva, somos personas”, comentó Quintero, quien además contó que después de la final no ha hablado con ninguno de sus compañeros en Boca porque conoce lo que están pasando.

Publicidad

Vea aquí: La multimillonaria oferta del fútbol chino por Juan Fernando Quintero

“Quizás cuando uno no la pasó bien no quiere hablar con nadie. Pero esto es fútbol y son cosas que pasan, quizás mañana me suceda a mí, que me toque perder”, agregó.

Publicidad

Lo gracioso de la entrevista llegó cuando ‘Juanfer' habló sobre su posición para jugar dentro de la cancha, pues confesó que no sabía de qué jugaba, pero explicó que siempre quería ir adelante como volante por derecha.

Luego de la victoria con protagonismo de ‘Juanfer’ frente a Boca, Lina Paniagua, la mamá del paisa, salió a dar unas duras declaraciones sobre las críticas que recibió su hijo a su llegada a River, algo que según Quintero fue “una reacción en caliente” porque “estaba eufórica”.

“Pero qué le voy a decir yo a ella, que ha estado conmigo siempre. Ella es una persona muy sincera, transparente y no lo dijo con mala intención. Está orgullosa de su hijo y yo la amo. Hay que entender que nada es fácil para llegar adonde llegamos nosotros, ha sido todo sacrificado”, dijo.

Cuando le preguntaron si prefería como técnico a Gallardo o a Pékerman, el antioqueño no pudo escoger a ninguno, pues aseguró que los dos le marcaron y con ambos tuvo “algo especial”.

Publicidad

Finalmente, el autor del golazo en la final de River-Boca destacó que ese fue el tanto más importante de su carrera.

“Fue el gol más importante de mi carrera, marcado para la historia de este club y para todos. Para serte sincero, de chico no sabía de la dimensión de este partido y hoy por hoy, desde adentro, me di cuenta de todo lo que genera. Les ganamos tres superclásicos, River es un gran equipo, creo que hicimos las cosas mejor”, finalizó.

Publicidad