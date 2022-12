Da mucha alegría volver al gol: Felipe Pardo tras anotación con Toluca

Felipe Pardo, quien anotó un gol en el juego en el que Toluca empató a 2-2 en la casa del Pachuca por la Copa Mx del fútbol mexicano, dijo en Blog Deportivo que se encuentra muy satisfecho por el nivel que está exhibiendo en la actualidad.

“Da mucha alegría volver al gol, de saber que se vienen haciendo las cosas muy bien en un partido muy importante como es este de cuartos de final de Copa, donde nos da la oportunidad de estar muy motivados para lo que viene”, dijo Pardo.

El delantero marcó el cuarto gol en la temporada y se ha convertido en una pieza clave en el equipo que busca las semifinales del torneo.

El ex Independiente Medellín, entre otros, manifestó que desde que llegó al Toluca ha sido un lindo momento en su carrera. “La gente me tiene mucho cariño, me ha apoyado y eso es muy importante para mí”, concluyó.