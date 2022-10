¿De mal en peor? Equipo venezolano entra en paro por falta de condiciones para jugar

Este domingo se vio una polémica imagen en el fútbol venezolano. Zulia FC y Caracas se enfrentaban por la fecha nueve del torneo, pero en el estadio ‘Pachenco’ de Maracaibo los jugadores de ambos clubes, en protesta, no se movieron dentro de la cancha tras el pitido inicial, pues estaban siendo obligador a disputar el encuentro pese a las malas condiciones del lugar, entre ellas, la falta de energía.



Luego de la situación y de haberse suspendido el partido tras haber pasado 50 minutos sin movimiento del balón, este lunes Zulia FC publicó un comunicado oficial en el que informó que la plantilla no jugará ningún partido hasta que existan las condiciones mínimas para los futbolistas.



“Hace del conocimiento público su decisión firme de no presentarse a ningún partido de fútbol oficial de torneo nacional hasta que las condiciones mínimas para la práctica del deporte, traslados y viajes, logística, hospedaje y demás factores necesarios para la seguridad de nuestra gente vuelvan a estar garantizados”, aseguró el club a través del comunicado oficial.



La situación de energía en Venezuela es crítica. Desde el pasado jueves el país está sin electricidad tras un apagón a nivel nacional.